Real Madrid'de sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklara rağmen beklediği kadar süre alamayan Arda Güler'in yeni bir kararın arifesinde olduğu iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Endrick ve Mbappe'nin de takıma katılmasıyla Arda Güler için süre bulmak artık daha da zor. Öte yandan milli futbolcunun bu sezon oynadığı karşılaşmalarda hiç skor katkısı yapamaması da süre almasını zorlaştırıyor. Real Madrid cephesi Arda Güler'e olan inancını kaybetmemesine rağmen futbolcunun daha fazla forma giymek istediği ifade edildi.

Villarreal maçı öncesinde Ancelotti, Arda Güler'in neden az süre aldığının sorulmasına, "Rekabet çok fazla" diyerek cevap vermişti.

Tüm bu gelişmeler ışığında Arda Güler'in artık Ancelotti'ye inancını kaybettiği ve takımdan ayrılmayı bir seçenek olarak görebileceği belirtildi.

Sözleşmesinin bitmesine 5 yıl olan Arda Güler'in kiralık olarak ya da bonservisiyle takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasını 10 maçta giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 291 dakika süre aldı. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon gol ya da asist katkısı üretemedi.