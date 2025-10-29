İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9476
  • EURO
    48,8273
  • ALTIN
    5408.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanyol basını duyurdu! Arda Güler'in ardından Real Madrid'e bir Türk daha
Spor

İspanyol basını duyurdu! Arda Güler'in ardından Real Madrid'e bir Türk daha

Milli futbolcu Arda Güler'in ardından İspanyol devine bir Türk'ün daha transfer olması gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre Real Madrid'de sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Dani Carvajal'in yerine Zeki Çelik'in transfer edilmesinin önerildiği iddia edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Ekim 2025 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! Arda Güler'in ardından Real Madrid'e bir Türk daha
ABONE OL

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'e, kaptan Dani Carvajal'den kötü haber geldi. Uzun süreli sakatlığını yeni atlatan ve son olarak hafta sonu oynanan Barcelona maçında 18 dakika süre alan tecrübeli oyuncunun dizinden sakatlandığı ve bir operasyon geçirdiği açıklandı.

Carvajal'in yaklaşık 2-3 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, yönetime sağ bek pozisyonu için sürpriz bir transfer önerisini geldiği iddia edildi.

REAL MADRİD İDDİASI

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid'e Roma'nın sağ beki Zeki Çelik'i transfer etmesi teklif edildi.

Haberde, Zeki'nin İtalyan kulübüyle sözleşmesinin sezon sonunda biteceği hatırlatılarak, ocak ayında 5 milyon euroluk bir teklif yapılması halinde bu transferin gerçekleşebileceği ileri sürüldü.

Real Madrid yönetiminin ise henüz bir transfer planlaması yapmadığı ve Carvajal'in yıl sonundan önce sahalara dönmesinin umulduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Zeki Çelik bu sezon 10 maçta forma giydi ve 716 dakika sahada kalırken, 1 kez asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.