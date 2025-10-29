Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'e, kaptan Dani Carvajal'den kötü haber geldi. Uzun süreli sakatlığını yeni atlatan ve son olarak hafta sonu oynanan Barcelona maçında 18 dakika süre alan tecrübeli oyuncunun dizinden sakatlandığı ve bir operasyon geçirdiği açıklandı.

Carvajal'in yaklaşık 2-3 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, yönetime sağ bek pozisyonu için sürpriz bir transfer önerisini geldiği iddia edildi.

REAL MADRİD İDDİASI

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid'e Roma'nın sağ beki Zeki Çelik'i transfer etmesi teklif edildi.

Haberde, Zeki'nin İtalyan kulübüyle sözleşmesinin sezon sonunda biteceği hatırlatılarak, ocak ayında 5 milyon euroluk bir teklif yapılması halinde bu transferin gerçekleşebileceği ileri sürüldü.

Real Madrid yönetiminin ise henüz bir transfer planlaması yapmadığı ve Carvajal'in yıl sonundan önce sahalara dönmesinin umulduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Zeki Çelik bu sezon 10 maçta forma giydi ve 716 dakika sahada kalırken, 1 kez asist yaptı.