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Spor

İspanyol basını duyurdu! Atletico Madrid'den Kerem Aktürkoğlu hamlesi

Benfica'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem AKtürkoğlu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin milli yıldızın transferi için onay verdiği aktarıldı. İşte detaylar...

16 Ekim 2024 Çarşamba 14:49 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! Atletico Madrid'den Kerem Aktürkoğlu hamlesi
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Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu için İspanya'dan transfer iddiası gündeme geldi.

Diario Gol'de yer alan habere göre, Atletico Madrid, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

SIMEONE ONAY VERDİ

İspanyol ekibinin listesinde transfer için birkaç isim olduğu ve bu isimlerden birinin de Diego Simeone'nin onay verdiği Kerem Aktürkoğlu olduğu öne sürüldü.

ATLETICO'YA GOL ATTI

Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica - Atletico Madrid karşılaşmasında İspanyol ekibinin ağlarını sarsmayı başarmıştı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Galatasaray'dan transfer döneminin son döneminde Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz temsilcisinde çıktığı 5 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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