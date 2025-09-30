İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

İspanyol basını duyurdu! Avrupa devleri, Arda Güler'i yakın takibe aldı

Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesinin ardından performansıyla dikkatleri üzerine toplayan milli futbolcu Arda Güler için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın önemli 6 kulübünün genç yıldızı yakın takibe aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

30 Eylül 2025 Salı 11:22
İspanyol basını duyurdu! Avrupa devleri, Arda Güler'i yakın takibe aldı
Atletico Madrid'e 5-2 mağlup olan Real Madrid'de Arda Güler, gol ve asistiyle maça eflatun-beyazlılar adına damga vuran isim olmuştu.

Sezon başından bu yana Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun güvenini boşa çıkartmayan Arda Güler'i 6 takımın izlediği belirtildi.

Fichajes'te yer alan habere göre, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Arsenal, AC Milan, Borussia Dortmund ve RB Leipzig'den gözlemciler Arda Güler'in maçlarını yakından takip ediyor.

Haberde, Real Madrid'in bu konuda hiç endişelenmediği çünkü Arda Güler'in formaya sıkı sıkı bağlı olduğu ve ilk 11'in bir parçası haline geldiği belirtildi.

Ayrılık ihtimalinin sadece şok bir şekilde Arda Güler'in yeniden yedek kulübesine çekilmesiyle mümkün olabileceği, bu durumun gerçekleşmesinin de neredeyse imkansız olduğu aktarıldı.

