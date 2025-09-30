Atletico Madrid'e 5-2 mağlup olan Real Madrid'de Arda Güler, gol ve asistiyle maça eflatun-beyazlılar adına damga vuran isim olmuştu.

Sezon başından bu yana Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun güvenini boşa çıkartmayan Arda Güler'i 6 takımın izlediği belirtildi.

Fichajes'te yer alan habere göre, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Arsenal, AC Milan, Borussia Dortmund ve RB Leipzig'den gözlemciler Arda Güler'in maçlarını yakından takip ediyor.

Haberde, Real Madrid'in bu konuda hiç endişelenmediği çünkü Arda Güler'in formaya sıkı sıkı bağlı olduğu ve ilk 11'in bir parçası haline geldiği belirtildi.

Ayrılık ihtimalinin sadece şok bir şekilde Arda Güler'in yeniden yedek kulübesine çekilmesiyle mümkün olabileceği, bu durumun gerçekleşmesinin de neredeyse imkansız olduğu aktarıldı.