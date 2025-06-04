Trendyol Süper Lig'de 24-25 sezonunu şampiyon tamamlayan ve transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, Al-Nassr forması giyen Aymeric Laporte'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

SÖZLEŞMESİNİ SONLANDIRIRSA...

Haberin detayında bu transferin gerçekleşmesi için oyuncunun mevcut kulübüyle olan 1 yıllık sözleşmesini feshetmesi gerektiği öne sürüldü.

Ayrıca İspanya Milli Takımı'nın başarılı stoperinin tekrardan Avrupa'ya geri dönmek istediği aktarılırken, Marsilya'nın da talipler arasında yer aldığı iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Suudi Arabistan ekibi ile tüm kulvarlarda 30 maça çıkan 31 yaşındaki stoper, 5 gollük performans sergiledi.