İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2025 Çarşamba / 8 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1691
  • EURO
    45,0004
  • ALTIN
    4247.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanyol basını duyurdu! Aymeric Laporte, Süper Lig yolunda
Spor

İspanyol basını duyurdu! Aymeric Laporte, Süper Lig yolunda

Trendyol Süper Lig'de 24-25 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı. İspanyol basının haberine göre sarı-kırmızılı ekip Aymeric Laporte'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

Haber Merkezi4 Haziran 2025 Çarşamba 18:13 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! Aymeric Laporte, Süper Lig yolunda
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 24-25 sezonunu şampiyon tamamlayan ve transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, Al-Nassr forması giyen Aymeric Laporte'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

SÖZLEŞMESİNİ SONLANDIRIRSA...

Haberin detayında bu transferin gerçekleşmesi için oyuncunun mevcut kulübüyle olan 1 yıllık sözleşmesini feshetmesi gerektiği öne sürüldü.

Ayrıca İspanya Milli Takımı'nın başarılı stoperinin tekrardan Avrupa'ya geri dönmek istediği aktarılırken, Marsilya'nın da talipler arasında yer aldığı iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Suudi Arabistan ekibi ile tüm kulvarlarda 30 maça çıkan 31 yaşındaki stoper, 5 gollük performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.