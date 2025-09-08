İSTANBUL 27°C / 18°C
Spor

İspanyol basını duyurdu! Barcelona'da hedef Kenan Yıldız

İtalyan devi Juventus'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Kenan Yıldız için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınında çıkan habere göre Barcelona, 20 yaşındaki Kenan Yıldız'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Eylül 2025 Pazartesi 17:13 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! Barcelona'da hedef Kenan Yıldız
Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç yeteneklerinden Kenan Yıldız, Barcelona'nın radarına girdi.

Fichajes'in haberinde; Henüz 20 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Hansi Flick ve başkan Joan Laporta'nın ısrarcı olduğu belirtildi.

JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ

Juventus ise Yıldız'ı "gelecek planlarının merkezinde" görüyor ve ancak 70 milyon euro civarında bir teklif gelirse masaya oturmayı kabul ediyor.

Kenan Yıldız, şimdilik Juventus'ta kalmaya odaklansa da adı giderek daha sık Barcelona ile anılıyor.

İLK 5'E GİRECEK

Öte yandan Kenan Yıldız, İtalyan ekibiyle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Torino temsilcisi, 20 yaşındaki milli oyuncunun sözleşmesini 5 yıl daha uzatma kararı aldı. Yeni anlaşma sağlanması halinde, yıllık maaşı 1.5 milyon Euro olan sağ kanat oyuncusunun kazancı 5 milyon Euro'ya yükselecek.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kenan Yıldız, kazanacağı bu ücretle birlikte kulübün en çok kazanan 5 ismi arasında yer alacak.

İtalya'da kariyerini sürdürmek isteyen ve Juventus'la yeni sözleşmeye sıcak bakan milli oyuncunun, imzayı kısa sürede atmasının beklendiği aktarıldı.

PERFORMANSI

Yıldız futbolcu, Juventus formasıyla çıktığı 86 maçta 16 gol ve 13 asist kaydetti.

