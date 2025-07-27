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Spor

İspanyol basını duyurdu! Beşiktaş'ta hedef Luis Perez

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz iddia İspanya'dan geldi. Sağ bek transferi yapmak isteyen siyah beyazlı ekip, serbest oyuncu statüsünde bulunan Luis Perez'i gündemine aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Temmuz 2025 Pazar 15:14 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! Beşiktaş'ta hedef Luis Perez
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Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor

Bu kapsamda sağ bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme Luis Perez geldi.

Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez sözleşmesinin bitmesi ile serbest oyuncu statüsüne geçti ve yeni takımı için arayışlara başladı.

Marca'nın haberine göre Luis Perez ile Beşiktaş'ın ilgisi bulunuyor.

Luis Perez'in serbest oyuncu statüsünde olması transferde bir artı olarak görülüyor.

BEŞİKTAŞ'A RUSYA'DAN RAKİP

Luiz Perez'in adı Beşiktaş'ın yanında Rubin Kazan ile de anılıyor.

Oyuncunun transferi hakkında önümüzdeki günlerde gelişme yaşanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Perez geçtiğimiz sezonda 33 maça çıktı ve gol, asist katkısında bulunamadı.

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