Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor

Bu kapsamda sağ bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme Luis Perez geldi.

Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez sözleşmesinin bitmesi ile serbest oyuncu statüsüne geçti ve yeni takımı için arayışlara başladı.

Marca'nın haberine göre Luis Perez ile Beşiktaş'ın ilgisi bulunuyor.

Luis Perez'in serbest oyuncu statüsünde olması transferde bir artı olarak görülüyor.

BEŞİKTAŞ'A RUSYA'DAN RAKİP

Luiz Perez'in adı Beşiktaş'ın yanında Rubin Kazan ile de anılıyor.

Oyuncunun transferi hakkında önümüzdeki günlerde gelişme yaşanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Perez geçtiğimiz sezonda 33 maça çıktı ve gol, asist katkısında bulunamadı.