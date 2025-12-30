Şampiyonlar Ligi'nde üst turları hedefleyen ve Süper Lig'de liderliği bırakmak istemeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Birçok mevkiye takviye yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, savunma hattını da net isimlerle güçlendirmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda Cim-Bom'un gündeminde Antonio Rüdiger ve Ruben Neves gibi elit isimler yer alıyor. Ancak Real Madrid'de gözden çıkarılan Rüdiger öncelikli isim. İspanyol basını da Alman savunmacının yeni rotasının Türkiye olacağını yazdı.

BURUK, LİDERLİĞİNE GÜVENİYOR

İspanyol basınından Onefootball, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu çok istediğini belirtti: "Galatasaray, Antonio Rudiger'i Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Singo'nun yanında potansiyel bir savunma oyuncusu olarak görüyor. Buruk, 32 yaşındaki oyuncunun liderlik vasıflarına ve hava topu yeteneğine çok fazla değer veriyor ve ocak ayında transferin tamamlanmasını talep ediyor." Ancak Alman savunmacının transferi kolay değil. Paris Saint Germain ve Suudi Arabistan Pro Ligi kulüpleri Al-Nassr ile Al Hilal'de Rudiger'in transferinde ısrarcı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTECEK

Geçtiğimiz sezon 55 karşılaşmada forma giyen Antonio Rüdiger, bu sezon sakatlığı sebebiyle tam 15 karşılaşmayı kaçırdı. Alman milli stoper sadece 7 maçta görev aldı. Roma, Stuttgart ve Chelsea gibi kulüplerin de formasını terleten 32 yaşındaki başarılı oyuncu için toplamda 48 milyon euroluk bir bonservis ödemesi gerçekleştirildi. Rüdiger'in İspanyol deviyle sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Tecrübeli savunmacının güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Alman Milli Takımı'nda 81 maça çıktı, 3 gol kaydetmeyi başardı.