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Spor

İspanyol basını duyurdu! İşte Carlo Ancelotti'nin Arda Güler kararı

Real Madrid'in ligde Celta Vigo ile oynadığı maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine toplayan milli yıldız Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basınında çıkan habere göre pazar günü oynanacak El Clasico öncesi teknik direktör Calo Ancelotti, Arda Güler için devrim niteliğinde karar verdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2025 Perşembe 15:15 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! İşte Carlo Ancelotti'nin Arda Güler kararı
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La Liga'nın bitimine 4 hafta kala Real Madrid'in Barcelona ile arasında 4 puanlık fark bulunuyor. Pazar günü oynanacak El Clasico'ya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan eflatun-beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile ilgili kararı verdiği belirtildi.

Real Madrid'in ligde oynadığı son 7 maçta da süre bulan Arda Güler, bu karşılaşmalarda 2 gol-2 asistlik performans gösterdi.

Real Madrid'in son olarak kazandığı Celta Vigo maçında 1 gol-1 asistlik katkısıyla takımına 3 puanı getiren milli futbolcunun Barcelona karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusuydu.

İspanyol basını Carlo Ancelotti'nin devrim niteliğinde bir karara imza atarak Barcelona maçında Arda Güler'e büyük sorumluluklar vereceğini iddia etti.

İtalyan teknik adamın bu kararının Arda Güler'in kariyerinde bir dönüm noktası olacağı belirtildi.

Arda Güler'in Barcelona maçına ilk 11'de başlayacağı ve El Clasico'daki performansının Real Madrid'in şampiyonluk umutlarını kaybetmemesi için belirleyici olacağı aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 38 maça çıktı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.

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