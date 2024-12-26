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Spor

İspanyol basını duyurdu! İşte Mauro Icardi'nin peşindeki o kulüp

Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında çıkan habere göre 31 yaşındaki deneyimli golcüye La Liga ekibi Real Betis talip oldu. Ayrıca haberin detayında Icardi'nin gelecek sezon takım değiştirmeye soğuk bakmadığı da belirtildi. İşte detaylar...

26 Aralık 2024 Perşembe 12:18 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! İşte Mauro Icardi'nin peşindeki o kulüp
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Mauro Icardi yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kaparken, bu süreçte özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre, Mauro Icardi gelecek sezon farklı bir takımın formasına giymeye çok soğuk bakmıyor. Arjantinli yıldızın çevresinden edilen bilgiye göre, Icardi'nin kendisine gelen teklifleri dinleyeceği iddia edildi.

Haberde Icardi'ye Real Betis'in talip olduğu belirtildi. La Liga ekibinin Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona'ya kafa tutacak kaliteli bir santrfor arayışında olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda Icardi'yi listesine alan Betis'in önünde maaş engeli bulunuyor. Icardi'nin 10 milyon euroyu bulan maaşının Real Betis için oldukça fazla olduğu belirtildi. Transferin gerçekleşmesi için Icardi'nin maaşında önemli bir kesintiyi kabul etmesinin gerektiği aktarıldı.

Mauro Icardi'nin 2 senedir formasını giydiği Galatasaray ile sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

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