1 Mart 2026 Pazar
İspanyol basını duyurdu! İşte Yaser Asprilla'nın yeni adresi

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Girona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Yaser Asprilla için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre, Girona, Asprilla'ya olan inancını yitirdi. Ayrıca Kolombiyalı oyuncunun yeni adresini duyurdu. İşte detaylar...

1 Mart 2026 Pazar 14:38
İspanyol basını duyurdu! İşte Yaser Asprilla'nın yeni adresi
Galatasaray'ın kış transfer döneminde Girona'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yaser Asprilla için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. AS'taki haberde Asprilla'nın yeni adresi için takım ismi zikredildi.

GIRONA'DA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Girona'nın 2024-25 sezonu başında Watford'dan 18 milyon euroya transfer ettiği Yaser Asprilla, İspanyol ekibinde beklentileri karşılayamamıştı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 2025-26 sezonunun ara transfer döneminde ise Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

LEEDS UNITED İDDİASI

AS, Yaser Asprilla'nın son durumuna dair dikkat çeken bir haber geçti ve Kolombiyalı futbolcunun İngiltere'ye bu kez Leeds United formasıyla dönebileceğini aktardı.

GIRONA'NIN İNANCI KAYBOLDU

Asprilla'nın Girona'da uyandırdığı heyecanın söndüğü ve kulübün rekor transfere olan inancını yitirdiği bildirilirken, ayyuka çıkan Leeds United haberlerine değinildi.

TEK İLK 11'İ KUPADA

Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Yaser Asprilla sadece 175 dakika süre alabildi ve skor katkısı veremedi. 22 yaşındaki futbolcu sadece Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçında sahaya ilk 11'de çıktı.

YARIM SEZON İÇİN 1.2 MİLYON EURO MAAŞ

Galatasaray, Yaser Asprilla'ya yarım sezon için 1 milyon 200 bin euro maaş ödeyeceğini KAP'a bildirmişti.

