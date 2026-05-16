Marca'da yer alan habere göre; Jose Mourinho, Real Madrid'in listesindeki tek aday olarak kaldı. Portekizli teknik adamın, yüzde 99 Real Madrid'e geri dönmesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ16 Mayıs 2026 Cumartesi 01:30 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! Jose Mourinho, Real Madrid yolcusu...
Avrupa'da beklenen geri dönüş gerçekleşiyor: Jose Mourinho... Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho için Real Madrid iddiaları resmiyete kavuşuyor!

Marca'da yer alan habere göre, Portekizli teknik adam, Real Madrid'in listesindeki tek aday olarak kaldı. Mourinho'nun, yüzde 99 Real Madrid'e geri dönmesi bekleniyor.

Jose Mourinho için resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılacağı belirtildi.

TAZMİNAT SORUN OLMAYACAK

Benfica ile Mourinho arasındaki sözleşmede, sezonun son maçından sonraki 10 günlük süre içinde bir çıkış maddesi yer alıyor. Real Madrid'de Mourinho'nun tazminatının önemsiz bir detay olarak görüldüğü yazıldı.

3 YIL ÇALIŞTI

Mourinho, daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de çalışmış ve biri La Liga olmak üzere 3 kupa kazanmıştı.

