Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için dünya çapında ses getirecek bir hamleyi gündeminde tutuyor. Sarı lacivertliler, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı golcü Robert Lewandowski'yi olası yıldız transfer adayları arasında değerlendiriyor.

İspanyol basınından Ole'de yer alan haberde konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Türk ekibi, hem sportif kaliteyi yukarı çekmek hem de kulübün uluslararası marka değerini artırmak adına tecrübeli bir forvet transferine sıcak bakıyor. Bu noktada Lewandowski, kariyeri, golcülüğü ve küresel etkisiyle öne çıkan bir profil olarak görülüyor.

Fenerbahçe açısından transferin cazibesi; Lewandowski'ye takım içinde merkez bir rol sunulabilmesi, Süper Lig'de şampiyonluk hedefi ve Avrupa kupalarında iddialı bir vitrin oluşturma potansiyeli. Oyuncu henüz kararını vermiş değil. İtalya'dan Milan da devrede. MLS ve Suudi Arabistan takımları da teklif yapabilir. Lewa, La Liga'da kalmak isterse Atletico Madrid yeni adresi olabilir."