14 Şubat 2026 Cumartesi
  • İspanyol basını duyurdu! Lewa için 5 adaydan biri Fenerbahçe
Spor

İspanyol basını duyurdu! Lewa için 5 adaydan biri Fenerbahçe

Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Robert Lewandowski için yeni bir iddia ortaya atıldı. Polonyalı yıldıza 5 talibinin bulunduğu ve bu adaylardan birinin Fenerbahçe olduğu yazıldı. İşte detaylar...

14 Şubat 2026 Cumartesi 09:31
İspanyol basını duyurdu! Lewa için 5 adaydan biri Fenerbahçe
Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için dünya çapında ses getirecek bir hamleyi gündeminde tutuyor. Sarı lacivertliler, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı golcü Robert Lewandowski'yi olası yıldız transfer adayları arasında değerlendiriyor.

İspanyol basınından Ole'de yer alan haberde konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Türk ekibi, hem sportif kaliteyi yukarı çekmek hem de kulübün uluslararası marka değerini artırmak adına tecrübeli bir forvet transferine sıcak bakıyor. Bu noktada Lewandowski, kariyeri, golcülüğü ve küresel etkisiyle öne çıkan bir profil olarak görülüyor.

Fenerbahçe açısından transferin cazibesi; Lewandowski'ye takım içinde merkez bir rol sunulabilmesi, Süper Lig'de şampiyonluk hedefi ve Avrupa kupalarında iddialı bir vitrin oluşturma potansiyeli. Oyuncu henüz kararını vermiş değil. İtalya'dan Milan da devrede. MLS ve Suudi Arabistan takımları da teklif yapabilir. Lewa, La Liga'da kalmak isterse Atletico Madrid yeni adresi olabilir."

