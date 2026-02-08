İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanyol basını duyurdu! Marco Asensio geri dönebilir
Spor

İspanyol basını duyurdu! Marco Asensio geri dönebilir

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkatleri üzerine toplayan 30 yaşındaki deneyimli futbolcu Marco Asensio ülkesi İspanya'da gündem oldu. İspanyol basını başarılı futbolcunun milli takıma geri dönebileceğini iddia etti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Şubat 2026 Pazar 12:48 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! Marco Asensio geri dönebilir
ABONE OL

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, performansıyla ülkesi İspanya'da gündem oldu.

İSPANYA MİLLİ TAKIMI

İspanya'dan AS, Asensio'nun performansını masaya yatırdı. AS'ta yer alan haberde, Asensio'nun, milli takıma geri dönmek istediği belirtildi ve, "Milli takıma geri döneceğinden emin." ifadeleri yer aldı.

MİLLİ TAKIM TARTIŞMASI

Asensio'nun Fenerbahçe'deki performansının ardından Ekim 2023'ten bu yana uzak kaldığı İspanya Milli Takımı tartışmalarının da yeniden alevlendiği belirtildi.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü De La Fuente'nin, 30 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip ettiği yazıldı.

ISCO ÖRNEĞİ

Asensio'nun, Real Betis forması giyen ve uzun süre sonra milli takıma geri dönen Isco ile benzer bir yolu izlemek istediği ve milli takıma seçilmesinin performansının sürmesine bağlı olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe forması altında bu sezon oldukça başarılı bir grafik ortaya koyan İspanyol futbolcu, sahaya çıktığı 27 maçta 11 gol attı ve 7 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te banka soygunu: Yeni görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.