Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, performansıyla ülkesi İspanya'da gündem oldu.

İSPANYA MİLLİ TAKIMI

İspanya'dan AS, Asensio'nun performansını masaya yatırdı. AS'ta yer alan haberde, Asensio'nun, milli takıma geri dönmek istediği belirtildi ve, "Milli takıma geri döneceğinden emin." ifadeleri yer aldı.

MİLLİ TAKIM TARTIŞMASI

Asensio'nun Fenerbahçe'deki performansının ardından Ekim 2023'ten bu yana uzak kaldığı İspanya Milli Takımı tartışmalarının da yeniden alevlendiği belirtildi.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü De La Fuente'nin, 30 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip ettiği yazıldı.

ISCO ÖRNEĞİ

Asensio'nun, Real Betis forması giyen ve uzun süre sonra milli takıma geri dönen Isco ile benzer bir yolu izlemek istediği ve milli takıma seçilmesinin performansının sürmesine bağlı olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe forması altında bu sezon oldukça başarılı bir grafik ortaya koyan İspanyol futbolcu, sahaya çıktığı 27 maçta 11 gol attı ve 7 asist yaptı.