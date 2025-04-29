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Spor

İspanyol basını duyurdu! Real Madrid, Xabi Alonso ile anlaştı

La Liga ekibi Real Madrid gelecek sezon teknik direktörlük görevi için Xabi Alonso ile anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ29 Nisan 2025 Salı 12:47 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! Real Madrid, Xabi Alonso ile anlaştı
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Real Madrid, Carlo Ancelotti sonrası için Xabi Alonso ile söz kesti.

İspanyol Relevo'da ve AS'ta yer alan haberlerde; Carlo Ancelotti'nin sezonun devamında ligde bir mucizeyi başaramaması durumunda Xabi Alonso göreve başlayacak. Alonso'nun mart ayından bu yana Leverkusen'in yeni sözleşme baskısını geri çevirdiği ve Real Madrid ile el sıkıştığı belirtildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Xabi Alonso'ya çok güvendiği ve yıldızlarla dolu soyunma odasını yönetme konusunda yeteneğine inandığı kaydedildi.

13 TEMMUZ'DAN SONRA GÖREVE BAŞLAYACAK

Xabi Alonso'nun 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihileri arasında düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra takımın başına geçeceği, o turnuvada ise geçici bir teknik adamın görev alacağı kaydedildi.

ANTRENÖRLÜĞE REAL MADRID'DE BAŞLADI

Futbolculuk kariyerinde 2009-2014 arası Real Madrid forması giyen Xabi Alonso, ardından 2018/19 sezonunda da antrenörlük kariyerine Real Madrid altyapısında başladı.

REAL MADRID'DE KUPALAR KAZANDI

43 yaşındaki İspanyol teknik adam, Real Madrid formasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi, La Liga, 2 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası başarıları yakaladı.

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