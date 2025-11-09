İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanyol basını duyurdu! Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi
Spor

İspanyol basını duyurdu! Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi

La Liga devi Real Madrid'de Jude Bellingham'ın dönüşü sonrası milli futbolcu Arda Güler için önemli gelişmeler yaşandı. Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu İspanyol taraftarları ikiye böldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Kasım 2025 Pazar 11:37 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi
ABONE OL

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Hafta içinde Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a deplasmanda 1-0 mağlup olurken maça ilk 11'de başlayan Arda Güler'in yerine oyuna 81. dakikada yerini Trent Alexander-Arnold girdi.

Xabi Alonso, millî futbolcuyu Liverpool maçında defansif orta sahada oynattı. Real Madrid taraftarları, son haftalarda daha ileride oynayan ve Kylian Mbappe'ye birçok asist yapan Arda'nın ön libero oynamasına kızdı.

NE SÖYLENDİ?

Liverpool maçının ardından İspanyol medyasında da Arda Güler tartışmaları yaşanıyor. Son olarak Sport, 'Güler, Xabi Alonso'nun zayıf halkası' başlığıyla bir makale yayınladı ve makalede şu noktalara değinildi:

"Arda Güler henüz 20 yaşında ve özellikle 90 dakika boyunca mücadele edecek dayanıklılık ve fiziğe sahip olmadığı için geliştirmesi gereken çok şey var.

Türk oyuncu, ilk 11'de başladığı 13 maçtan sadece birini tamamlayabildi ve 12 değişiklikle en çok değişiklik yapılan oyuncular sıralamasında lider durumda. En yakın rakipler, 14 maçta 8 kez oyundan çıkan Kylian Mbappe ve yine 13 maçta 8 değişiklik yapan Vinicius.

"ARDA'NIN ROLÜNÜ AZALTIYOR"

Bu onu takımın zayıf halkası yapıyor; ilk yorulan oyuncu o oluyor, böylesine zorlu bir pozisyonda performansı düşüyor ve takıma zarar veren hatalar yapıyor. Bellingham'ın en iyi formuna dönmesi, hücum oyununu kurma sorumluluğunu paylaştığı için Arda'nın rolünü azaltıyor."

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.