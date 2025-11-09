Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Hafta içinde Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a deplasmanda 1-0 mağlup olurken maça ilk 11'de başlayan Arda Güler'in yerine oyuna 81. dakikada yerini Trent Alexander-Arnold girdi.

Xabi Alonso, millî futbolcuyu Liverpool maçında defansif orta sahada oynattı. Real Madrid taraftarları, son haftalarda daha ileride oynayan ve Kylian Mbappe'ye birçok asist yapan Arda'nın ön libero oynamasına kızdı.

NE SÖYLENDİ?

Liverpool maçının ardından İspanyol medyasında da Arda Güler tartışmaları yaşanıyor. Son olarak Sport, 'Güler, Xabi Alonso'nun zayıf halkası' başlığıyla bir makale yayınladı ve makalede şu noktalara değinildi:

"Arda Güler henüz 20 yaşında ve özellikle 90 dakika boyunca mücadele edecek dayanıklılık ve fiziğe sahip olmadığı için geliştirmesi gereken çok şey var.

Türk oyuncu, ilk 11'de başladığı 13 maçtan sadece birini tamamlayabildi ve 12 değişiklikle en çok değişiklik yapılan oyuncular sıralamasında lider durumda. En yakın rakipler, 14 maçta 8 kez oyundan çıkan Kylian Mbappe ve yine 13 maçta 8 değişiklik yapan Vinicius.

"ARDA'NIN ROLÜNÜ AZALTIYOR"

Bu onu takımın zayıf halkası yapıyor; ilk yorulan oyuncu o oluyor, böylesine zorlu bir pozisyonda performansı düşüyor ve takıma zarar veren hatalar yapıyor. Bellingham'ın en iyi formuna dönmesi, hücum oyununu kurma sorumluluğunu paylaştığı için Arda'nın rolünü azaltıyor."