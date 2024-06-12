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Spor

İspanyol basını duyurdu! Victor Nelsson ile anlaşma tamam

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki savunmacı Victor Nelsson hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre başarılı savunmacı Sevilla ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

12 Haziran 2024 Çarşamba 09:54 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! Victor Nelsson ile anlaşma tamam
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Galatasaray'daki ilk sezonundan itibaren Sevilla'nın gözdesi olan Victor Nelsson, bir kez daha La Liga kulübünün radarında.

GALATASARAY'A TEKLİF YAPACAK

İspanyol basınına göre Sevilla, Danimarkalı savunmacıyla anlaşmaya vardı ve Galatasaray'a resmi teklif sunacak.

15 MİLYON EURO GELİR

Sarı kırmızılılar, bu transferden minimum 15 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Teknik patron Okan Buruk ise Abdülkerim, Sanchez ve Nelsson'u yeni sezonda da kadrosunda görmek istediğini dile getirmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray ile 46 maça çıkan Nelsson, 2 gol kaydetti.

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