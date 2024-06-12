Galatasaray'daki ilk sezonundan itibaren Sevilla'nın gözdesi olan Victor Nelsson, bir kez daha La Liga kulübünün radarında.

GALATASARAY'A TEKLİF YAPACAK

İspanyol basınına göre Sevilla, Danimarkalı savunmacıyla anlaşmaya vardı ve Galatasaray'a resmi teklif sunacak.

15 MİLYON EURO GELİR

Sarı kırmızılılar, bu transferden minimum 15 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Teknik patron Okan Buruk ise Abdülkerim, Sanchez ve Nelsson'u yeni sezonda da kadrosunda görmek istediğini dile getirmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray ile 46 maça çıkan Nelsson, 2 gol kaydetti.