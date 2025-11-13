Sezon başında 80 milyon euroya büyük bir sükse ile Galatasaray'a imza atan Victor Osimhen, Barcelona'nın radarında. İspanyol basınından Fichajes, La Liga devinin transfer planlamasını yazdı. Haberde özetle şu ifadeler yer aldı: "Barcelona, yaz aylarında hücum hattını güçlendirmek ve Robert Lewandowski'ye alternatif bir golcü bulmak için yeniden harekete geçti. Ekonomik açıdan ulaşılamaz seçenekleri eleyen kulüp, bu sezon Galatasaray'da parlayan Victor Osimhen ismini gündemine aldı. Deco ve spor direktörlüğü, Galatasaraylı dünyaca ünlü Nijeryalı forvetin fizik gücü, hızı ve bitiriciliğiyle projeye uygun bir profil sunduğunu düşünüyor.

LA LİGA DEVİNE BÜYÜK ENERJİ KATACAK

Victor Osimhen'in ceza sahasında üstünlük kurabilen, gol sezgisi güçlü ve aç bir futbolcu olması, onu uzun vadeli bir yatırım haline getiriyor. Ayrıca Victor Osimhen'in maliyeti diğer dünya çapı forvetlere göre daha düşük olduğu için Barcelona'nın temkinli mali yapısına da uyuyor. Kulüp içinde Victor Osimhen'in yalnızca golcü değil, aynı zamanda lider karakteri ve yüksek temposuyla takıma enerji katacağı vurgulanıyor. Portekizli futbol adamı Deco, Nijeryalı futbolcunun "lider zihniyetine sahip" olduğunu ve Barça'nın sahada fark yaratacak bu tür oyunculara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

BARCELONA'DA LEWA'NIN HALEFİ OLACAK

Barcelona açısından Osimhen transferi, hem ekonomik açıdan makul bir fırsat hem de Lewandowski sonrası dönemin hazırlığı olarak görülüyor. Kulüp, Haaland veya Julian Alvarez gibi pahalı isimler yerine, büyük bir projede parlamaya hazır genç ve gelişime açık bir forvet istiyor. Lewandowski'nin deneyiminden faydalanarak liderliği devralabilecek Osimhen, Barcelona'nın yeni döneminde gol, karakter ve potansiyeliyle ön plana çıkan bir sembol haline gelebilir. Bu transfer, kulübün hücum gücünü yeniden rekabetçi seviyeye taşıyacak stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor."