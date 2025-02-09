Sarı-Lacivertliler'in yaz döneminde 19.5 milyon euroya Sevilla'dan getirdiği, 'Türk futbol tarihinin en pahalı transferi' Youssef En-Nesyri gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Yaklaşık 2 ay bocalayan ve Suudi Arabistan'a gitmesi beklenen yıldız golcü, Dzeko ile birlikte çift forvetli sisteme geçtikten sonra büyük bir patlama yaptı. Daha sezonun yarısında 33 maçta bin 872 dakika süre bulan 27 yaşındaki solak forvet, 20 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Ocak ayından bu yana 9 karşılaşmada 11 gol 1 asist üreten ve Avrupa'da 2025'in en skoreri olan Faslı santrfor için İspanya basını ve Sevilla medyası 'pişmanlık' içeren övgü dolu haberler yapmaya başladı.

'AİR NESYR' HAVA YOLLARI

Yerel basından Vamosmisevillafc'deki haberde; kulübün onu sattığı için büyük pişmanlık duyduğu, aynı paraya Nesyri gibi bir oyuncu bulamadıkları ifade edilirken Marca ise Faslı yıldız için 'Air Nesyri, Dünyanın Pichichi'i' değerlendirmesini yaptı. Pichichi ödülü; İspanya La Liga'da sezon içinde en çok gol atan oyuncuya Marca gazetesi tarafından verilen bir ödül olarak biliniyor. Bu ödül, eski İspanyol futbolcu Pichichi olarak tanınan Rafael Moreno Aranzadi'den ismini alıyor.

PARANIN HAKKINI VERDİ

Marca'daki analizde şunlar yazıyor: "Air-Nesyri havayolları. 2025 yılında en çok gol atan oyuncu. Fenerbahçe'de koşmuyor, uçuyor. Bu yaz 19.5 milyon euroya Sevilla'dan giden Faslı forvet oyuncusu, Türkiye Süper Ligi'nin en pahalı transferi olmasının hakkını veriyor. Geçen sezon Sevilla'da 24 gol atarken şimdiye dek Fenerbahçe'de attığı 20 golle kariyer rekorunu kırmaya yaklaştı. Edin Dzeko ile çift forvet oynamanın işlerini kolaylaştırdığını söyledi."