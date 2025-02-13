Arda Güler, İspanyollar tarafından oldukça yakın markaj altına alınmaya devam ediyor. Kış transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalleri konuşulurken, başkan Perez bu olasılığa kapıyı kapatmıştı.

Böylece Arda Güler de takımda kalarak, her fırsatta eflatun beyazlıların bir efsanesi olmak istediğini belirtmişti. İspanyol basını ise sonunda Arda için bir fırsat oluşabileceğini yazdı.

İşte haberin ayrıntıları...

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA ARDA GÜLER..."

Real Madrid kulübüne yakın bir yayın organında çıkan haberde; Ancelotti'nin sıkışık fikstür nedeniyle zorunlu rotasyona gidebileceği belirtildi.

Haberin detaylarında; Önümüzdeki aylarda Şampiyonlar Ligi maçları (Real turu geçerse) ve ulusal maçların yanı sıra lig maçlarının da olması nedeniyle takvimin iyice sıkışacağı kaydedildi.

Böylece Ancelotti'nin de Arda Güler gibi genç yeteneklere ilk 11'de daha fazla şans verebileceğinin altı çizildi.

Ayrıca yine haberde; Arda Güler'in yanı sıra Endrick'in de Manchester City karşısında bir dakika bile forma giyememelerine değinilirken, muhtemelen Copa del Rey yarı final ilk maçında Real Sociedad karşısında formayı kapabilecekleri aktarıldı.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 27 resmi müsabakada toplamda 967 dakika süre aldı. 19 yaşındaki genç yıldız, takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.