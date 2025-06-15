Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için transfer listesine birçok yıldız futbolcu ekleyen Fenerbahçe'nin hedeflerinden biri de Heung-min Son.

Tottenham ile sözleşmesinin son yılına giren 32 yaşındaki Heung-min Son için Fenerbahçe'nin reddedilemez bir teklif yaptığı İspanyol basınında yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN DEV TEKLİF

Fichajes'in haberine göre Fenerbahçe, Heung-min Son'a 12 milyon euro ücret teklifinde bulundu. Rakamın Güney Koreli yıldız için son derece cazip ve ikna edici olduğu vurgulandı.

Transfer henüz resmiyete dökülmese de Son ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın çok yakın olduğunun altı çizildi.

Tam 11 yıldır Tottenham forması giyen Heung-min Son bu sezon İngiliz ekibiyle UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.