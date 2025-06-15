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Spor

İspanyol basını müjdeyi verdi! Heung-min Son adım adım Fenerbahçe'ye

Gelecek sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde Premier Lig ekibi Tottenham'ın Güney Koreli yıldız oyuncusu Heung-min Son yer alıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre 32 yaşındaki deneyimli yıldıza cazip bir teklifte bulunan sarı lacivertlerle anlaşmanın çok yakın olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ15 Haziran 2025 Pazar 10:53 - Güncelleme:
İspanyol basını müjdeyi verdi! Heung-min Son adım adım Fenerbahçe'ye
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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için transfer listesine birçok yıldız futbolcu ekleyen Fenerbahçe'nin hedeflerinden biri de Heung-min Son.

Tottenham ile sözleşmesinin son yılına giren 32 yaşındaki Heung-min Son için Fenerbahçe'nin reddedilemez bir teklif yaptığı İspanyol basınında yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN DEV TEKLİF

Fichajes'in haberine göre Fenerbahçe, Heung-min Son'a 12 milyon euro ücret teklifinde bulundu. Rakamın Güney Koreli yıldız için son derece cazip ve ikna edici olduğu vurgulandı.

Transfer henüz resmiyete dökülmese de Son ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın çok yakın olduğunun altı çizildi.

Tam 11 yıldır Tottenham forması giyen Heung-min Son bu sezon İngiliz ekibiyle UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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