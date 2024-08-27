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  • İspanyol basını müjdeyi verdi! İşte Arda Güler hakkında yeni iddia
Spor

İspanyol basını müjdeyi verdi! İşte Arda Güler hakkında yeni iddia

Arda Güler, Real Madrid'in son oynağı maçta sergilediği performansla büyük beğeni topladı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre kulüpte daha da etkili hale gelen 19 yaşındaki milli yıldız Arda Güler ilerleyen günlerde daha fazla forma şansı bulacak. İşte detaylar...

27 Ağustos 2024 Salı 12:48 - Güncelleme:
İspanyol basını müjdeyi verdi! İşte Arda Güler hakkında yeni iddia
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Real Madrid'in ligde Valladolid ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, performansıyla beğeni topladı.

AS'ta yer alan habere göre, Arda Güler, kulüpte daha etkili olmaya başladı.

Arda Güler, Real Valladolid karşılaşmasında rakip kaleyi 5 kez yokladı. Genç futbolcu, 3 kez faul ile durduruldu. Bu rakamların, Arda Güler'in Real Madrid'e imza attığından bu yana ulaştığı en yüksek veriler olduğu kaydedildi.

Real Madrid'de Arda'nın durumunun net olduğu ve genç oyuncunun bu sezon daha fazla oynayacağı kaydedildi.

ARDA GÜLER'İN MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Arda Güler'in 69 dakika sahada kaldığı Valladolid maçı rakamları

42: Pas

86: Pas İsabet Oranı

42: Kısa Pas

7: Kazandığı İkili Mücadele

5: Kaybettiği İkili Mücadele

3: İsabetli Şut

2: Engellenen Şut

1: İsabetli Orta

3: İsabetsiz Orta

1: Şut Pası

2: Ofsayt

3: Top Kapma

2: Şut Engelleme

3: Yapılan Faul

1: Yaptığı Faul

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