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Spor

İspanyol basını öve öve bitiremedi! Arda Güler'den harika performans

La Liga'nın 38. ve son haftasında Real Madrid sahasında konuk ettiği Real Sociedad'ı 2-0 mağlup ederek sezonu ikinci sırada tamamladı. Maça ilk 11'de başlayan milli yıldız Arda Güler oynadığı futbolla izleyenleri mest etti. Maçın ardından İspanyol basını Arda Güler'den övgüyle bahsetti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2025 Pazar 15:05 - Güncelleme:
İspanyol basını öve öve bitiremedi! Arda Güler'den harika performans
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Real Madrid, LaLiga'nın 38. ve son haftasında konuk ettiği Real Sociedad'ı 2-0 yenerek sezonu 84 puanla ikinci sırada tamamladı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti ve takım kaptanı Luka Modric'in Real Madrid'e veda maçında duygusal anlar yaşanırken, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler etkili performansıyla göz doldurdu.

38. dakikada takımına bir penaltı kazandıran Arda, özellikle Kylian Mbappe'ye attığı derinlemesine paslarla ve Fransız yıldıza pozisyona girme kolaylığı sağlamasıyla dikkat çekti.

İspanyol basını, Türk futbolcunun Real Sociedad karşısındaki performansı için 10 üzerinden 7 ile 8 arasında değişen puanlar verirken şu yorumları yaptı:

Mundodeportivo: "Geçiş futbolu söz konusu olduğunda en derin işleri yapandı. Attığı pasların hepsi çok zarifti, ancak çok daha fazlasını sunabilir."

Madridista Real: "Sağ kanatta sol ayağıyla oldukça rahat görünen Türk'ten harika bir oyun. Mbappe ile iyi bir bağlantı kuran futbolcu, daha sonra Fransız oyuncunun takımını 1-0 öne geçirmesini sağlayacak penaltıyı kazandı."

Defensa Central: "Arda için sezonun sonu geçen yıl olduğu gibi muhteşemdi. Sağ kanatta başladı ve her atakta çok dikkatliydi. Belki de pozisyonu biraz daha geride kalmaktan ibaret, bu yüzden asistleri 'icat etmeyi' seviyor. Örneğin Mbappe'ye ilk gol için attığı pas gibi."

Goal İspanya: "Her türlü alanı bulup, fırsat yarattı. Gerçekten hücum kalitesi var."

El Desmarque: "Türk, Mbappe'nin Real Sociedad'a attığı penaltıyı yaptırdı. Sadece sağda başlamadı, aynı zamanda oyunun merkezinde de yer aldı

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