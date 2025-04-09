Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın sezon sonunda ülkesi İspanya'ya dönebileceği ileri sürüldü.

İspanyol basınında Fichajes'in haberine göre; Getafe, Morata'yı kadrosuna katarak önümüzdeki transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerden birini yapabilir.

LaLiga kulübünün, golcü oyuncunun transferini hayata geçirmek için araştırmaya başladığı, bunun büyük ölçüde Milan'ın ayrılık şartlarına ve Galatasaray'ın kiralamayı sonlandırmaya istekli olup olmadığına bağlı olduğu kaydedildi.

32 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılılarla kiralık sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Morata'nın mukavelesinde Galatasaray lehine şarta bağlı satın alma opsiyonu maddesi de bulunuyor.

İspanyol golcünün, altyapısından yetiştiği kulüp olan Getafe'ye dönmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.

TRANSFER İÇİN 3 ETKEN

Haber detayında, eski takımına olan bağlılığını daha önce de dile getiren Alvaro Morata'nın Getafe projesini kabul etmesini kolaylaştıran 3 etken bulunduğu dile getirildi.

Bu etkenler; ailesine yakın olması, sportif devamlılık sağlayabilmesi ve ligin üst sıralarını hedefleyen bir takıma katkı verebilmesi olarak sıralandı.

GALATASARAY KARİYERİ

Morata, Galatasaray formasıyla 8 maça çıktı ve sarı kırmızılı takıma 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.