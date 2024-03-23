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Spor

İspanyol basını transferi duyurdu! Beşiktaş'ta rota yeniden William Carvalho

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna katamadığı William Carvalho için yeniden düğmeye bastı. Siyah beyazlı ekip, Real Betis'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği yıldız futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

23 Mart 2024 Cumartesi 12:46 - Güncelleme:
İspanyol basını transferi duyurdu! Beşiktaş'ta rota yeniden William Carvalho
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Beşiktaş için İspanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

İspanyol basınının haberine göre; Real Betis forması giyen William Carvalho, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

SENELİK 2 MİLYON EURO TEKLİF

Haberde, Portekizli orta saha oyuncusunun ara transferde Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu ancak kulübü Betis'in Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul etmediği ifade edildi. Ancak İspanyol kulübünün gözden çıkarılan 31 yaşındaki Portekizli yıldızın ayrılmasına izin vereceği ve Beşiktaş'ın da Carvalho için senelik 2 milyon euro'dan iki senelik imza attırmayı hedeflediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Betis ile 24 maça çıkan Carvalho, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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