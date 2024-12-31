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Spor

İspanyol basını yazdı! Victor Osimhen için devreye girdiler

Bu sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Süper Lig'de başarılı bir performans sergiliyor. Yıldız oyuncu için ise İspanyol basını bir transfer iddiası ortaya attı. Haberde golcü futbolcunun yeni adresini duyurdular.

Haber Merkezi31 Aralık 2024 Salı 00:40 - Güncelleme:
İspanyol basını yazdı! Victor Osimhen için devreye girdiler
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Bu sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile ilgili İspanya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

BARÇA DEVREDE

Elnacional.cat'in haberine göre; Barcelona, kariyerinin son zamanlarına yaklaşan Robert Lewandowski'den boşalacak yeri Victor Osimhen ile doldurmak istiyor.

26 yaşında oyuncunun gençlik, tecrübe ve doğal bir golcülük yeteneğini sahip olmasından ötürü Katalanların bu transferde istekli olduğu aktarıldı.

UYUM SAĞLAYABİLİR

Ayrıca Osimhen'in Pedri, Gavi ve Dani Olmo gibi yaratıcı oyuncularla uyumlu bir şekilde oynayabilme kapasitesi, onu Barça'nın oyun tarzına uygun bir profil haline getirdiği öne sürüldü.

LİDER OLACAK

Eğer transfer görüşmeleri olumlu sonuçlanırsa; Osimhen, Hansi Flick yönetiminde Avrupa'da yeniden zirveye çıkmayı hedefleyen bir projenin yeni hücum lideri olabilecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Victor Osimhen; 12 gol atıp, 5 de asist yapmayı başardı.

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