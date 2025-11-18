İspanyol As Gazetesi'nin sıralamasında, Kerem Aktürkoğlu, "Rakip sahada yapılan pasların yüzdesi" kriterinde öne çıkan oyuncuların başında geliyor. Bu etkinlik, bir oyuncunun paslarının ne kadarının karşı takımın yarı sahasına yapıldığını ölçüyor. AS gazetesi de normal bir baz değer (100) ile karşılaştırılarak oyuncuların verilerini tabloya dönüştürüyor. Kerem'in normal bir oyuncuya göre bu başarısının yüzde 71 daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Kerem'in bölgesindeki kanat oyuncuları içinde bunu en başarılı yapan isim olması ön plana çıkartılıyor.

SADECE GOL DEĞİL

Bu da, Kerem'in sadece kanatta değil, takımın hücum kurulumunda ve ileri geçiş oyununda proaktif bir rol üstlendiğine, dikine ve agresif pas tercihleriyle mücadeleye yön verdiğine işaret ediyor. Bu istatistik, oyuncunun "sadece golcü değil, oyunun kurucularından biri" olarak değerini de ortaya koyuyor. Listede 13'üncü sırada Trabzonspor'dan Ernest Muçi'nin bulunması da bir başka dikkat çekici ayrıntı. Ancak Muçi'nin fazla oynama şansı bulamaması istatistiklerinin yüksek çıkmasında rol oynuyor.