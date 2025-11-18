İSTANBUL 22°C / 15°C
İspanyol basının sıralamasında birinci sırada! Kerem Aktürkoğlu hücum mimarı

İspanyol basının yaptığı sıralamada rakip sahada en iyi hücum pası veren oyuncular arasında Kerem Aktürkoğlu birinci oldu. Onu %50 ile Manchester United'dan Jletcher takip ediyor. İlk 10'da Türkiye'den başka oyuncu bulunmuyor. İşte detaylar...

18 Kasım 2025 Salı 09:13
İspanyol basının sıralamasında birinci sırada! Kerem Aktürkoğlu hücum mimarı
İspanyol As Gazetesi'nin sıralamasında, Kerem Aktürkoğlu, "Rakip sahada yapılan pasların yüzdesi" kriterinde öne çıkan oyuncuların başında geliyor. Bu etkinlik, bir oyuncunun paslarının ne kadarının karşı takımın yarı sahasına yapıldığını ölçüyor. AS gazetesi de normal bir baz değer (100) ile karşılaştırılarak oyuncuların verilerini tabloya dönüştürüyor. Kerem'in normal bir oyuncuya göre bu başarısının yüzde 71 daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Kerem'in bölgesindeki kanat oyuncuları içinde bunu en başarılı yapan isim olması ön plana çıkartılıyor.

SADECE GOL DEĞİL

Bu da, Kerem'in sadece kanatta değil, takımın hücum kurulumunda ve ileri geçiş oyununda proaktif bir rol üstlendiğine, dikine ve agresif pas tercihleriyle mücadeleye yön verdiğine işaret ediyor. Bu istatistik, oyuncunun "sadece golcü değil, oyunun kurucularından biri" olarak değerini de ortaya koyuyor. Listede 13'üncü sırada Trabzonspor'dan Ernest Muçi'nin bulunması da bir başka dikkat çekici ayrıntı. Ancak Muçi'nin fazla oynama şansı bulamaması istatistiklerinin yüksek çıkmasında rol oynuyor.

