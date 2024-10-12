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Spor

İspanyol basınından Arda Güler yorumu! ''Muazzam yeteneğini bir kez daha gösterdi''

İspanyol basını A Milli Futbol Takımı'nın dün akşam Karadağ'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından genç yıldız Arda Güler'in performansını mercek altına aldı. Arda Güler'in takım içindeki liderliğinden bahseden İspanyollar 'Serbest rolde oynayan Real Madrid'li futbolcu pozisyonları yönetti.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

12 Ekim 2024 Cumartesi 12:56 - Güncelleme:
İspanyol basınından Arda Güler yorumu! ''Muazzam yeteneğini bir kez daha gösterdi''
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UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk ettiği Karadağ'ı tek golle mağlup etti.

Milli takıma galibiyeti getiren golü İrfan Can Kahveci kaydetti. Türkiye bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından İspanyol basını, A Milli Takım'da Karadağ karşısında maça ilk 11'de başlayan Arda Güler'in performansını yorumladı.

Arda Güler için AS gazetesi, "Sarı kart gördüğü karşılaşmada Arda Güler muazzam yeteneğini bir kez daha gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Marca'da yer alan haberde, "Maç Arda Güler'in liderliğinde baştan sonra Türkiye'nin üstünlüğüyle geçti. Serbest rolde oynayan Real Madrid'li futbolcu pozisyonları yönetti." yorumu yapıldı.

Mundo Deportivo gazetesi ise şu ifadeleri kullandı, "Türkiye'nin galibiyetinde Arda Güler parladı. Real Madrid'li futbolcu, İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle Karadağ'ı mağlup eden takımının zorlu mücadelesine öncülük etti."

ARDA GÜLER'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

A Milli Takım formasını ilk kez 19 Kasım 2022'de giyen Arda Güler, 15 maçta süre aldı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Arda Güler, U17 Milli Takımı'nda görev yaptığı 10 karşılaşmada 4 kez ağları havalandırdı.

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