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  • ''Daha cesaretli ol Ancelotti'' İspanyol basınından Arda Güler'e tam not!
Spor

''Daha cesaretli ol Ancelotti'' İspanyol basınından Arda Güler'e tam not!

Real Madrid'in ligde son oynadığı Leganes maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler, İspanya basınında gündem oldu. Gazeteler milli yıldızın performansından övgüyle söz ederken, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin genç oyuncuya daha fazla süre vermesi konusunda cesaretli davranması gerektiğine değindi. İşte detaylar...

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 16:10 - Güncelleme:
''Daha cesaretli ol Ancelotti'' İspanyol basınından Arda Güler'e tam not!
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İspanyol spor basınında, 9 hafta aradan sonra Real Madrid'de ilk 11'de yer bulan Arda Güler'in Leganes maçında sahada kalitesini gösteren izler bıraktığı yönünde övgüler yer aldı.

İspanya'daki bazı futbol yazarları, bu sezon Arda Güler'e az süre verdiği gerekçesiyle zaman zaman eleştirilen Ancelotti'nin Leganes maçında Türk futbolcuyu ilk 11'de oynatarak sürpriz yaptığını ifade ettiler.

Marca gazetesindeki köşe yazarı Carlos Carpio, "Güler'in farklılık yaratmasına izin verilmeli" başlıklı yazısında, başarılı genç oyuncuyla ilgili şunları kaydetti:

"Farklı futbolcuları tespit etme konusunda iyi bir bakış açısına sahip olan Bernabeu (Real Madrid taraftarları), haklı olarak Arda'yı favorileri arasında tutuyor. Ama öyle görünüyor ki Ancelotti'nin ona sürdürülebilirliği olan bir güven duyması için takımda salgın bir şekilde futbolcu sakatlığı olması gerekiyor."

Arda'nın Leganes karşısında kanat aralarında oynadığı, topla her buluştuğunda da sergilediği yeteneğiyle daha fazla süre almaya layık olduğunu gösterdiğini kaydeden Carpio, "Her 6 maçta 1 kez ve 10'ar dakika oynamak onun yeteneğini boşa harcatmak olur. Arda fark yaratan futbolculardan biri. Onun oynadığı 5 maçta olanları hatırlayın. Daha cesaretli ol Carlo." diye yazdı.

Sport gazetesi de "Güler, teknik direktörünün başını belaya soktu" başlığıyla Ancelotti'ye gönderme yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

"Son olarak 21 Eylül'de, Espanyol karşısında ilk 11'de çıkan ve 55 dakika oynayan Türk futbolcu, Ancelotti'nin güvenini alamıyordu. Leganes karşısında ileride sağ kanatta görev aldı ve ilk dakikadan itibaren kendini gösterdi. Vinicius'ten sonra takımının en yaratıcı ismi oldu. Mükemmel, füze gibi bir şut çekti, üç kez gole çok yaklaştı. Sahada büyük bir karakter ortaya koyan Arda, Ancelotti'yi bir kez daha düşünmeye zorladı. İtalyan teknik adam, yaratıcılık sorunu yaşayan ve kötü sonuçlar alan Madrid'e çok şey katabilecek bir silahı yeni oynattı. Madrid teknik direktörünün omuzlarında artık bunun sorumluluğu var. Anfield'de Güler'i hesaba katmanın kararı onun olacak."

Diğer yandan Mundo Deportivo, "Ancelotti, Arda Güler ve Dani Ceballos ile başlayarak şaşırttı. Arda ayağında top ile kalitesini gösterdi. Gol atmaya çok yakındı." ifadelerini kullanırken, La Razon gazetesi ise "Arda'nın ilk 11'de başlaması şaşırttı. Sosyal medyadan çok fazla talep almasına rağmen Ancelotti onu oynatmakta bir o kadar isteksizdi. Madrid'in başlarda sol kanat ağırlık oynamasından oyuna dahil olması geç olsa da ilerleyen dakikalarda fırsatını yakaladığında izini bırakmasını bildi. Gol atamadıysa bu sadece Dmitrovic'in büyük bir kaleci olmasındandır." yorumlarını yaptı.

İspanyol futbol basınında genel kanı, Ancelotti'nin Şampiyonlar Ligi'nde 27 Kasım'da deplasmanda Liverpool'a karşı oynayacağı maçı düşünerek, Leganes karşısında Arda ve Ceballos ikilisiyle başladığı, Luka Modric ve Brahim Diaz'ı ise Liverpool maçında oynatacağı yönünde. Ancak, Türk futbolcunun Leganes maçındaki performansından sonra üzerindeki baskılar artan İtalyan teknik adamın ne yönde bir karar alacağı merak ediliyor.

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