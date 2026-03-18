İspanyol basınından Gabriel Sara yorumu! ''Ancelotti'nin sürpriz jokeri''

Brezilya Milli Takımı'na girmeyi başaran Galatasaray'ın yıldız oyuncu Gabriel Sara'yı İspanyol basını mercek altına aldı. Sambacılar'ın Sara tercihini değerlendiren İspanyol basını 'Ancelotti'nin sürpriz jokeri. Sara, çok yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Hem hücumda etkili olabilecek dinamizme hem de savunmada katkı sağlayacak disipline sahip.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

18 Mart 2026 Çarşamba 09:04
Galatasaray'a geldiği ilk günden bu yana Brezilya Milli Takımı'na girmek istediğini belirten, hedefinin bu doğrultuda olduğunu söyleyen Sara, bu mutluluğu yaşadı. İspanyol basınından AS, Sambacılar'ın Sara tercihini şöyle değerlendirdi: "Gabriel Sara: Ancelotti'nin sürpriz jokeri. Sara, çok yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Kariyerinin en formda dönemini yaşayan Sara, Juventus ile oynanan ilk maçta hem gol attı hem asist yaptı. Orta sahada bitmeyen enerjisiyle adeta resital sundu. Sara, hem hücumda etkili olabilecek dinamizme hem de savunmada katkı sağlayacak disipline sahip. Bu çok yönlülüğü, Dünya Kupası sürecinde büyük bir avantaj olarak görülüyor. Sara'nın yakın çevresi, oyuncunun saha dışındaki profilini "sessiz, mütevazı ve alışılmış Brezilyalı futbolcu karakterinden farklı" olarak tanımlıyor.

GÜVENDİĞİ İSİMLERDEN

Bu sakin yapı, sahadaki olgun oyununa da yansıyor. Avrupa'ya Norwich City aracılığıyla gelen Sara, burada da istikrarlı performansıyla öne çıktı. Norwich City'nin 10 milyon euroya transfer ettiği oyuncu, takımının Premier League'e yükselememesine rağmen bireysel performansıyla fark yarattı ve son sezonunda Championship yılın 11'ine seçildi. Farklı futbol kültürlerine hızlı uyum sağlamasıyla dikkat çeken Sara, İstanbul'da da teknik direktörü Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri haline geldi. Zaman zaman ön libero, zaman zaman daha ileri bir rolde görev alıyor. Liverpool karşısındaki Şampiyonlar Ligi maçında Lemina ve Torreira ile birlikte orta sahada görev yaparken, bazı maçlarda Torreira ile ikili orta saha olarak da kullanılıyor."

