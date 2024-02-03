Yaz transfer döneminde büyük bir heyecanla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Carlo Ancelotti'den şu ana kadar istediği gibi süre alamadı. Üç maçta, toplamda 76 dakika süre alabilen yıldız futbolcu, artık seçeneklerini düşünmeye başlamış olabilir. İspanya'dan gelen son haberler, millî futbolcunun sürpriz bir hamle yapacağı yönünde.

GETAFE MAÇINDA SÜRE ALAMADI

Bir önceli lig maçında Las Palmas'a karşı 81. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna giren ve 90+9'da gole çok yaklaşan Arda Güler, Getafe deplasmanında da yedek kulübesindeydi. Camavinga, Rodrygo, Diaz ve Carvajal dün akşamki maçta kulübeden oyuna dahil olurken, A Millî Takım'ın yıldızı ise sahaya ayak basamadı.

MAÇTAN ÖNCE ÖZEL KONUŞMA

Bu arada, Getafe maçından saatler önce Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre İtalyan hoca, genç yıldızı kenara çekti ve Arda'dan, sonraki maçlarda 'daha yoğun bir performans' rica etti.

'ÖFKELİ ARDA, BAŞKANLA GÖRÜŞECEK'

Bir başka İspanyol yayın kuruluşu Realmadrid Exclusivo'da yer alan habere göre ise Arda Güler, son dönemde oldukça öfkeli. Haberde genç oyuncunun geleceğinden emin olmadığı ve bir karar almak için başkan Florentino Perez ile görüşeceği bildirildi. Yıldız futbolcunun, aldığı süreden memnun olmadığı ve yazın bu duruma bir çözüm bulmak istediği gelen bilgiler arasında.