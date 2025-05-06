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Spor

İspanyol basınından sürpriz iddia! İşte Barcelona'nın son Arda Güler hamlesi

Son haftalarda Real Madrid'de bulduğu süreleri iyi değerlendiren milli yıldız Arda Güler için İspanyol basını sürpriz bir iddia ortaya attı. Barcelona'nın geçen sezon kadrosuna katamadığı Arda Güler için yeniden hamle yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2025 Salı 13:52 - Güncelleme:
İspanyol basınından sürpriz iddia! İşte Barcelona'nın son Arda Güler hamlesi
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Real Madrid'de istediği forma sürelerini sezon sonuna doğru bulabilen ve sahada performansıyla fark yaratan Arda Güler, taraftarın da sevgilisi oldu.

Sezon başından bu yana Ancelotti'nin az süre verdiği milli futbolcuyla iligli çarpıcı bir Barcelona iddiası ortaya atıldı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Barcelona geçen sezon renklerine bağlayamadığı Arda Güler için ara transfer döneminde nabız yokladı.

O dönem takımda şans bulamayan milli futbolcunun bu durumundan yararlanmak isteyen Barcelona'nın, Arda Güler'i kadrosuna katmak için fırsatlar yaratmaya çalıştığı belirtildi.

TEMAS KURULDU

Real Madrid'e bu konuda resmi bir teklifin yapılmadığı ancak Katalan ekibinin temsilcilerinin Arda Güler'in yakın çevresiyle doğrudan temas kurduğu ifade edildi.

20 yaşındaki futbolcunun son haftalara kadar az süre alması da bu iddiaları körükledi.

Ancak Arda Güler'in kulüpteki durumu tamamen değişti. Artık daha fazla süre bulan ve maçların kaderine etki eden yıldız futbolcuyu, Real Madrid'de uzun yılların beklediğine inanılıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Öte yandan Arda Güler'in Real Madrid'in Barcelona ile La Liga'da oynayacağı 11 Mayıs'taki kritik maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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