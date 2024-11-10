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Spor

İspanyol basınından sürpriz iddia! Real Madrid'in gözü Jose Mourinho'da

Sezon başında Fenerbahçe ile anlaşan Portekizli teknik adam Jose Mourinho hakkında İspanyol basını sürpriz bir iddia ortaya attı. Haberde Real Madrid'in alınan kötü sonuçların ardından eski hocası Jose Mourinho'yu tekrardan takımın başına getirmek istediği yazıldı. İşte detaylar...

Akşam10 Kasım 2024 Pazar 09:29 - Güncelleme:
İspanyol basınından sürpriz iddia! Real Madrid'in gözü Jose Mourinho'da
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Sezon başında Fenerbahçe'de göreve gelen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, büyük başarılar elde ettiği Real Madrid'e geri dönebilir.

İspanyol basınından Elgodigital'in haberine göre; Eflatun beyazlı taraftarlar, takımdaki kötü gidişatın ardından Portekizli çalıştırıcının yeniden göreve gelmesini istiyor. Başkan Florentino Perez de bu konuya sıcak bakabilir. Arda Güler'in de formasını giydiği ve üst üste kötü sonuçlar alan İspanyol devinde Carlo Ancelotti ile yollar ayrılabilir. Ama öncesinde İtalyan hocaya bir şans daha verilecek.

İngiliz The Guardian ise Newcastle United'ın Jose Mourinho'yu takımın başına getirmeyi hedeflediğini yazdı.

Haberin detaylarında Eddie Howe'un Newcastle United'tan ayrılması durumunda Portekizli çalıştırıcının siyah beyazlıların başına geçmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Ayrıca haberde Mourinho'nun Newcastle'daki gelişmelerden haberdar olmak için aracılardan bilgi aldığı kaydedildi.

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