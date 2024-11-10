Sezon başında Fenerbahçe'de göreve gelen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, büyük başarılar elde ettiği Real Madrid'e geri dönebilir.

İspanyol basınından Elgodigital'in haberine göre; Eflatun beyazlı taraftarlar, takımdaki kötü gidişatın ardından Portekizli çalıştırıcının yeniden göreve gelmesini istiyor. Başkan Florentino Perez de bu konuya sıcak bakabilir. Arda Güler'in de formasını giydiği ve üst üste kötü sonuçlar alan İspanyol devinde Carlo Ancelotti ile yollar ayrılabilir. Ama öncesinde İtalyan hocaya bir şans daha verilecek.

İngiliz The Guardian ise Newcastle United'ın Jose Mourinho'yu takımın başına getirmeyi hedeflediğini yazdı.

Haberin detaylarında Eddie Howe'un Newcastle United'tan ayrılması durumunda Portekizli çalıştırıcının siyah beyazlıların başına geçmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Ayrıca haberde Mourinho'nun Newcastle'daki gelişmelerden haberdar olmak için aracılardan bilgi aldığı kaydedildi.