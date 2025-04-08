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Spor

İspanyol basınından sürpriz iddia! Vinicius'un yerine Victor Osimhen

Sezon sonuna yaklaştıkça Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen hakkında yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak İspanyol basını yıldız oyuncu için Real Madrid'in düğmeye bastığını duyurdu. İşte detaylar...

AKŞAM8 Nisan 2025 Salı 09:18 - Güncelleme:
İspanyol basınından sürpriz iddia! Vinicius'un yerine Victor Osimhen
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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, gösterdiği harika performansla Avrupa takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Manchester United, Arsenal, Chelsea, Juventus, PSG ve Barcelona'nın radarında olan Nijeryalı forvet için Real Madrid'in de devreye girdiği iddia edildi. Fichajes'ın haberine göre, Real Madrid'in üst düzey yöneticileri bu sezon istikrar sorunu yaşayan Vinicius Junior'u sezon sonunda ciddi şekilde satmayı düşünüyor. İspanyol ekibi, yıldız oyuncunun yerine alabilecekleri üç adayı da belirlemiş durumda.

75 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR

Sporting Lizbon'un forveti Viktor Gyökeres, hızı, fiziği ve bitiricilik konusundaki isabetliliği nedeniyle Madrid'in listesinin üst sırasında yer alıyor. Milan forması giyen Rafael Leão da İspanyol ekibinin gündeminde. Galatasaray'daki performansı sayesinde Osimhen, Real Madrid'in dikkatini çekti. Napoli'nin, 75 milyon euro'luk teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu bildirildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Osimhen'i kadroya katmak konusunda özellikle istekli olduğu ifade edildi.

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