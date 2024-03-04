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Spor

İspanyol basınından sürpriz iddia! Zlatan Ibrahimovic, Arda Güler için bizzat devrede

Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan milli yıldız Arda Güler için sürpriz bir iddia İspanyol basınından geldi. İtalyan ekibi Milan, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'i renklerine bağlamak için Zlatan Ibrahimiovic'i devreye soktu. İşte detaylar...

4 Mart 2024 Pazartesi 16:12 - Güncelleme:
İspanyol basınından sürpriz iddia! Zlatan Ibrahimovic, Arda Güler için bizzat devrede
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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

MILAN, ARDA İÇİN ISRARCI

Marca'nın haberine göre; Milan, Real Madrid'de yeterince forma şansı bulamayan Arda Güler'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

IBRAHIMOVIC İÇİN DEVREDE

Haberde, Milan'ın tıpkı Brahim Diaz'da olduğu gibi Arda Güler'i 2 yıllığına kiralamak istediği ifade edilirken, kulüpte özel danışmanlık görevini üstlenen Zlatan Ibrahimovic'in Arda Güler transferi ile bizzat ilgileneceği belirtildi.

19 yaşındaki Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 artı 10 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Milli futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 5 maçta 92 dakika süre aldı ve skor katkısı yapamadı.

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