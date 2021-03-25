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  • İspanyol basınından Türkiye-Hollanda maçında Burak Yılmaz'a övgü! ''Osmanlılar, Katar 2022'ye doğru...''
Spor

İspanyol basınından Türkiye-Hollanda maçında Burak Yılmaz'a övgü! ''Osmanlılar, Katar 2022'ye doğru...''

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki ilk maçında Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takımımız, İspanyol basınından övgü aldı. Ünlü medya kuruluşları galibiyette Burak Yılmaz'ı öne taşıdılar.

25 Mart 2021 Perşembe 00:34 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 00:35
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Gazeteler, internet sitelerindeki haberlerinde, karşılaşmada hat-trick yapan Burak Yılmaz'ı öne çıkardı.

İspanyol Marca gazetesi, "Türkiye, Burak Yılmaz'ın hat-trick'i ile Hollanda'yı eziyor" başlığı altında, "Osmanlılar, Katar 2022'ye doğru yolculuğuna olabilecek en iyi şekilde başladı. Hollandalılar, 5. ölüm yıl dönümünde Johan Cruyff'u istedikleri gibi onurlandıramadı. Burak Yılmaz, hat-trick ile laleleri ezdi." ifadelerini kullandı.

"Yılmaz, Hollanda'yı yıkıyor." başlığını atan AS gazetesinde, "Lille takımının forvetinin hat-trick'i, 3-0 yenik durumdayken sadece maçın sonlarına doğru tepki veren Hollanda karşısında Türkiye'nin zaferini kolaylaştırdı. Portakallar maç boyunca topa sahip olma ve hız ilkelerine sadık kalsa da, bu eleme grubunda söyleyecek çok sözü olan büyük bir Türkiye karşısında yetersiz kaldı. Hollanda'nın günü değildi." yorumu yapıldı.

El Mundo Deportivo gazetesi ise, "Türkiye'ye liderlik eden takım kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda karşısında hat-trick yaparak kahraman oldu. Türkiye, grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı." görüşlerini aktardı.

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