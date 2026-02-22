Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için Atletico Madrid'in devrede olduğu söylenirken yeni bir iddia daha gündeme geldi.

EN BÜYÜK ENGEL MALİYET

Fichajes'in haberine göre, Atletico Madrid'in önündeki en büyük engelin ekonomik şartlar olduğu belirtildi.

Osimhen'in yıllık ücretinin İspanyol ekibinin mevcut ücret politikasının oldukça üzerinde bulunduğu söylenirken yönetimin de maaş dengesini bozacak bir istisnaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTMESİ BEKLENİYOR

İspanyol ekibinin bu transferi gerçekleştirebilmesi için Osimhen'in maaşında ciddi bir indirime gitmesi gerektiği ifade ediliyor. Aksi takdirde Atletico'nun alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

Atletico Madrid'de yönetimin önceliğinin kulübün mali istikrarını korumak olduğu belirtilirken, yaz transfer döneminin bu dosya açısından belirleyici olacağı aktarılıyor.