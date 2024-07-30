İspanyol devi, Alexander Sörloth için geri sayıma geçti!

Villarreal'in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, tarihi bir imza atmaya hazırlanıyor.

L'Equipe'te Villarreal'in 28 yaşındaki golcüsü Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e transfer olmaya yakın.

35 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Habere göre Atletico'nun Norveçli golcü için 35 milyon euro ödeyeceği aktarıldı.

Öte yandan iki kulüp arasında son detayların görüşüldüğü ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı ifade edildi.

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Sörloth, İspanyol ekibinde geçen sezon 41 maça çıktı ve 26 gol, 6 asist yaptı.