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Spor

İspanyol devi Alexander Sörloth'u açıklamaya hazırlanıyor

La Liga ekibi Ateletico Madrid, Alexander Sörloth transferi için Villareal ile anlaşma sağladı. Madrid ekibinin kısa süre içerisinde oyuncunun transferini açıklaması bekleniyor.

3 Ağustos 2024 Cumartesi 17:43 - Güncelleme:
İspanyol devi Alexander Sörloth'u açıklamaya hazırlanıyor
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Alexander Sörloth'un transferi için Atletico Madrid ve Villarreal anlaşmaya vardı.

Marca'da yer alan haberde Sörloth'un bugün sağlık kontrolünden geçeceği ve Atletico Madrid'e imza atacağı belirtildi.

KAMPA KATILACAK

Haberde, Sörloth'un imzanın ardından Atletico Madrid'in Hong Kong kampı kadrosuna dahil edileceği kaydedildi.

Sörloth, Robin Le Normand'ın ardından Atletico Madrid'in ikinci transferi olacak.

Transferin bonuslarla birlikte 38 milyon euroya tamamlanması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Villarreal formasıyla geçtiğimiz sezon Alexander Sörloth 41 maçta süre aldı.

28 yaşındaki forvet, bu maçlarda 26 gol ve 6 asist kaydetti

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