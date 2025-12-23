Bu sezon 13 lig maçında 8 gol 5 asist yaparak 13 gole katkıda bulunan Marco Asensio, yeniden Avrupa'nın dikkatini çekti. Sezon başında 7.5 milyon euro bedelle PSG'den katılan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe'de adeta kendini buldu. İspanyol basınında dün Asensio rüzgarı esti. Atletico Madrid'in ciddi bir şekilde ilgi gösterdiği ortaya çıktı. Okdiario, Fichajes, Sport, gibi önemli spor mecralarında Diego Simeone'nin oyuncuyu çok beğendiği ve Atletico Madrid'in girişim yapabileceği belirtildi.

YENİDEN KAPILARI AÇTI

Fichajes'teki haberde ise önemli detaylar yer alıyor: "Marco Asensio, Atletico Madrid'in radarında. İspanyol futbolcu gösterdiği performansla Avrupa'nın kapılarını yeniden açtı. Kariyerini yeniden başlatmak için Türkiye'de ideal ortamı buldu. En güzel dönemlerinden birini yaşıyor. Atletico Madrid, gelişimini güçlü şekilde takip ediyor. Hem kanatta hem merkezde çok rahat, çok yönlü ve çok olgun. Simeone, onun profilini beğeniyor. Atletico, onun profilini ve potansiyelini en iyi anlayan kulüplerden biri.