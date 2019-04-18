İspanyol devi Ozan Kabak için harekete geçti

Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak için yine bir transfer iddiası gündeme geldi. Alman basınından Bild, Ozan Kabak'ın sözleşmesinde Stuttgart'ın küme düşmesi halinde 15 milyon euroya serbest kalacağı yönünde bir madde olduğunu iddia ederken, Sky Almanya ise böyle bir maddenin olmadığını belirtti.

Stuttgart'ın Ozan Kabak'tan büyük bir gelir elde etme ihtimalinin olduğunu belirten Sky Almanya, İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid'in Ozan Kabak'la ciddi şekilde ilgilendiğini duyurdu.

Atletico Madrid'in Lucas Hernandez'in Bayern Münih'e gelecek sezon için 80 milyon euroya satmasının ardından 33 yaşındaki Diego Godin ile de yolların ayrılacağı belirtildi. Bu nedenle Ozan Kabak'ı gündemine alan Atletico Madrid, 19 yaşındaki savunma oyuncusunu transfer etmek için 30-40 milyon euro bonservis bedeli ödemesi gerektiği vurgulandı.

Bu arada daha önce İspanyol basınında Real Madrid'in de Ozan Kabak'ı takip ettiği duyurulmuştu.

Bu arada Stuttgart'ın deneyimli kalecisi Ron-Robert Zieler de Ozan Kabak'ın yakında zamanda Avrupa'nın çok daha büyük bir kulübünde forma giyebilecek yetenekte olduğunu söyledi.

(Sporx)