Ara transfer döneminde 6 futbolcuyla (İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Burak Kapacak, Ertuğrul Çetin) yollarını ayıran Fenerbahçe'de 7. veda Archie Brown ile yaşanabilir.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Milan'ın elinden kaptığı ve 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Archie Brown için sürpriz bir transfer ihtimali gündeme geldi.

ARCHIE BROWN'A ATLETICO MADRID KANCASI

Sport Mediaset'in aktardığı habere göre Atletico Madrid, Archie Brown'ın peşinde. İspanyol ekibi, Matteo Ruggeri ile vedalaşması halinde İngiliz sol bek için çalışma başlatacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 8 milyon euro ödediği Archie Brown, bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkıp 1732 dakika süre aldı ve 3 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.