Sezon başında Galatasaray'a tapusuyla gelen Victor Osimhen, hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Afrika Kupası'nda ülkesi Nijerya ile üçüncülük alan başarılı golcü, bu turnuvada da gollerine devam etti. İspanyol basını, Atletico Madrid'in Victor Osimhen ile yakından ilgilendiğini yazdı. Kış transfer döneminde Atalanta'dan Ademola Lookman'ı kadrosuna katan Madrid'in, sezon sonunda ise G.Saray'dan Osimhen'i isteyeceği iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar ise 75 milyon euro ödeyerek aldığı oyuncusunu bırakmak istemiyor.

SÖRLOTH TAKIMDAN AYRILABİLİR

Lookman için 35 milyon euro bonservis ödeyen Atletico Madrid'in Osimhen için kaç para teklif edeceği belirsiz. Teknik Direktör Simeone, Nijeryalı yıldızın transfer listesine yazılmasına onay verdi. İspanyol ekibi, 2028'e kadar kontratı bulunan Sörloth için gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacak. Norveçli forvetten kazanç sağlanabilirse Osimhen transferi için daha hızlı hareket edilecek. Transferde Nijeryalı golcünün kararı da belirleyici rol oynayacak. Victor, yaz transfer döneminde Avrupa devlerini reddederek Galatasaray'a imza atmıştı.

CHELSEA'YE OSİMHEN ÖNERİSİ

Öte yandan 39 yaşındaki eski İngiliz futbolcu Gabriel Agbonlahor, Chelsea'nin forveti Liam Delap'ı eleştirdi. Kariyerinde uzun yıllar Aston Villa formasını terleten ve şu anda TalkSport'ta yorumculuk yapan Agbonlahor, "Chelsea'nin forvet tercihini hiç beğenmedim. Almaları gereken oyuncu Victor Osimhen'di. Yani Delap gibi gelişim aşamasında olan bir golcü yerine, hazır, elit ve Premier Lig seviyesinde olduğu kanıtlanmış bir forvet profiline ihtiyaç vardı. Ve bu isim kesinlikle şu anda Galatasaray'da forma giyen Osimhen olmalıydı" dedi.