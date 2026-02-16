Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana çizdiği grafikle sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Marco Asensio için dikkat çeken bir iddia geldi.

VILLARREAL'İN HEDEFİNDE

Fichajes'in haberine göre İspanya La Liga ekibi Villarreal, Marco Asensio'yu transfer etmek için harekete geçecek.

Villarreal'in, Asensio'yu hücumda liderlik edecek oyuncu olarak gördüğü ve bu transferin gerçekleşmesi halinde sezonun seyrini değiştireceğine inandığı kaydedildi. Asensio'nun varlığının İspanya'da her zaman heyecan oluşturduğuna ve oyuncunun sadece istatistikleriyle değil, karakteriyle de ön plana çıkacağına vurgu yapıldı.

15 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Ayrıca Villarreal'in Asensio için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı ve bu paranın, Fenerbahçe'nin sezon başında oyuncu için yaptığı yatırımın iki katına denk geldiğine dikkat çekildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'nin beklentisinin ise 20 milyon euro bandında olduğu ifade edilirken, Asensio'nun sezona odaklandığı ve şu anda sarı-lacivertlilerden başka bir şeyi düşünmediği aktarıldı.

KARİYER REKORU KIRDI

Sarı-lacivertlilerin saha içindeki en büyük kozu olan Matador, attığı goller yaptığı asistlerle takımını zaferlere taşıyor. Trabzonspor derbisini 1 gol, 1 asistle tamamlayan ve alınan 3-2'lik galibiyette başrolü oynayan İspanyol oyuncu, bu performansıyla kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı 29 maçta, 21 gollük katkı sağlayarak kariyer rekoru kırdı.

ADIM ADIM İLERİ TAŞIYACAK

Profesyonel futbol hayatında en parlak dönemini 2022-23 sezonunda Real Madrid forması altında yaşayan Marco Asensio, o dönem tüm kulvarlarda 12 gol atmış, 8 de asist yapmıştı. İspanyol oyuncu, Trabzon deplasmanındaki skor katkısıyla bu dönemini geride bıraktı ve yeni bir kariyer penceresi açtı. Kalan bölümlerde artık yaptığı her skor katkısıyla rekorunu bir adım daha ileri taşıyacak. Asensio ligde, G.Saray derbisinden sonra oynanan 8 maçta tam 10 gollük katkı verdi.