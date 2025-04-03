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Spor

İspanyol devi talip oldu! Kenan Yıldız için 50 milyon euro

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol devi Barcelona'nın, genç futbolcu için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Haber Merkezi3 Nisan 2025 Perşembe 17:58 - Güncelleme:
İspanyol devi talip oldu! Kenan Yıldız için 50 milyon euro
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Juventus'ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası öne sürüldü.

Serie A devinde 10 numaralı formayı taşıyan ve kulübün gelecekteki yıldızları arasında gösterilen Kenan Yıldız, Avrupa'nın büyük takımlarının radarına girmeye devam ediyor.

İspanyol basınında El Nacional'in haberine göre, Barcelona, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için Juventus'a resmi teklif yapma hazırlığında.

Haberde, Katalan ekibinin genç yıldız için 50 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ancak Juventus'un bu miktarın yükseltilmesini istediği belirtildi.

ARDA GÜLER İLE RAKİP OLABİLİR

Eğer transfer gerçekleşirse, Türk futbolunun iki önemli ismi Kenan Yıldız ve Arda Güler, La Liga'nın ezeli rakipleri Barcelona ve Real Madrid formalarıyla karşılaşacak. Bu gelişme, El Clasico'nun yeni bir boyut kazanmasını sağlayarak, futbolun en büyük rekabetlerinden birine Türk oyuncuların damga vurmasına yol açabilir.

BU SEZON KENAN

19 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla 42 maça çıkarken 7 gol atıp 4 asiste imza attı.

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