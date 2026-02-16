Galatasaray formasıyla attığı gollerle Avrupa devlerinin dikkatini çeken Victor Osimhen için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fichajes'te yer alan habere göre; hücum hattını fark yaratan bir golcüyle güçlendirmek isteyen Atletico Madrid, Victor Osimhen'i renklerine bağlamak istiyor.

GÖRÜŞME YAPILDI İDDİASI

Haberin detayında, taraflar arasında ilk görüşmenin yapıldığı ve Osimhen'in LaLiga'ya transfer fikrine oldukça sıcak baktığı öne sürüldü.

Öte yandan Galatasaray cephesinin bu ayrılığın gerçekleşmesi için İspanyol ekibinden minimum 100 milyon Euro istediği öne sürüldü.

BU SEZONKİ KARNESİ

2025/26 sezonunda sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 27 yaşındaki Victor Osimhen, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.