Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran İspanyol devi Real Madrid'in yeni teknik direktörü belli oldu.

3 YILLIK ANLAŞMA

Milli yıldız Arda Güler'in de formasını giydiği eflatun-beyazlılar, Bayer Leverkusen'den ayrılan Xabi Alonso'yu göreve getirdi.

Real Madrid, 43 yaşındaki teknik adamla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

İspanyol devi geçtiğimiz hafta Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Alonso, 14 Haziranda başlayacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda takımın başında yer alacak.

Daha önce futbolculuk kariyerinde de Real Madrid forması giyen İspanyol çalıştırıcı, 2023-2024 sezonunda Bayer Leverkusen ile Almanya Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.