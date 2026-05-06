Juventus formasıyla sergilediği performansla Avrupa'nın ilgisini çeken Kenan Yıldız hakkında önemli bir iddia gündeme geldi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İspanyol devi Real Madrid, genç milli oyuncuyu transfer listesine dahil etti.

PEREZ'DEN YAKIN TAKİP

Haberde; Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Kenan Yıldız'ın oyun stilini yakından takip ettiği ve genç yeteneği kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

21 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 11 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.