4 Mart 2026 Çarşamba
  • İspanyol devinin radarında girdi! Arda Turan eski takımına teknik direktör olarak geri dönüyor
Spor

İspanyol devinin radarında girdi! Arda Turan eski takımına teknik direktör olarak geri dönüyor

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile hem Avrupa'da yoluna devam eden hem de ligde lider olan başarılı teknik direktör Arda Turan için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre Diego Simeone'nin sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılması halinde en güçlü adayın Arda Turan olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

4 Mart 2026 Çarşamba 13:51
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam ederken, ligde ise lider durumda. Ukrayna ekibindeki performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Arda Turan'ın çarpıcı bir talibi olduğu belirtildi.

Fichajes'te yer alan habere göre Diego Simeone'nin sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılık kararı alması bekleniyor, Arda Turan ise Simeone'nin koltuğunun en güçlü adaylarından biri.

Arda Turan'ın futbolcu olarak Atletico Madrid forması giydiği dönem taraftarla çok iyi bağ kurduğu ve İspanyol devinin adayları arasında en heyecan yaratan isimlerden biri olduğu vurgulandı. Diğer adayların ise Filipe Luis ve Gabi olduğu aktarıldı.

15 yıldır Atletico Madrid'in başında olan Diego Simeone'nin ayrılışının tarihi bir karar olacağı ifade edilirken, Arjantinli çalıştırıcının yerini doldurmanın kolay olmayacağı da vurgulandı.

