Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam ederken, ligde ise lider durumda. Ukrayna ekibindeki performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Arda Turan'ın çarpıcı bir talibi olduğu belirtildi.

Fichajes'te yer alan habere göre Diego Simeone'nin sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılık kararı alması bekleniyor, Arda Turan ise Simeone'nin koltuğunun en güçlü adaylarından biri.

Arda Turan'ın futbolcu olarak Atletico Madrid forması giydiği dönem taraftarla çok iyi bağ kurduğu ve İspanyol devinin adayları arasında en heyecan yaratan isimlerden biri olduğu vurgulandı. Diğer adayların ise Filipe Luis ve Gabi olduğu aktarıldı.

15 yıldır Atletico Madrid'in başında olan Diego Simeone'nin ayrılışının tarihi bir karar olacağı ifade edilirken, Arjantinli çalıştırıcının yerini doldurmanın kolay olmayacağı da vurgulandı.