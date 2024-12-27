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Spor

İspanyol ekibi devreye girdi! Icardi için sürpriz talip

Sakatlığı sonrası sezonu kapatan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başarılı golcü için son olarak İspanyol devi Real Betis devreye girdi. İşte detaylar...

Akşam27 Aralık 2024 Cuma 09:06 - Güncelleme:
İspanyol ekibi devreye girdi! Icardi için sürpriz talip
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İspanyol basınından Fichajes'in G.Saray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin çevresine dayandırdığı habere göre; Arjantinli yıldız, gelecek sezon farklı bir takımın formasına giymeye çok soğuk bakmıyor ve kendisine gelen teklifleri değerlendirecek. Haberde, Icardi'ye Real Betis'in talip olduğu öne sürüldü. İspanyol kulübünün, Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona'ya kafa tutacak bir kadro için kaliteli santrfor arayışında olduğu belirtildi.

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Bu hedef doğrultusunda tecrübeli oyuncuyu listesine alan Betis'in önünde maaş engeli bulunuyor. Nitekim 31 yaşındaki forvetin 10 milyon euroyu bulan yıllık ücretinin La Liga ekibi için oldukça fazla olduğu belirtildi. Icardi'nin 2,5 yıldır formasını giydiği Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Real Betis'e transferin gerçekleşmesi için Icardi'nin maaşında önemli bir kesintiyi kabul etmesi gerektiği aktarıldı.

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